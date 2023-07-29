На Урале на фестивале "Пламя Аркаима" представили ожившие легенды и сказания народов степи

На мероприятие собралось около 2 тыс. зрителей со всей страны

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Зрители фестиваля исторической реконструкции "Пламя Аркаима", стартовавшего 29 июля в Челябинской области, смогли познакомиться с бытом и традициями далеких предков - кочевых народов степи. Помогли им в этом представители 40 реконструкторских клубов со всей России, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника "Аркаим", на территории которого проходит мероприятие.

"В этом году фестиваль посвящен кочевникам - народам, в разное время правившим Великой степью, от скифов и сарматов, гуннов, саков, мадьяров, монголов до башкир и казахов. На площадке фестиваля возле музея представлены ремесла, обычаи, быт, культура кочевых народов. Чуть позже зрители послушают звучание аутентичных музыкальных инструментов, которыми исполнители мастерски оживили старинные башкирские легенды", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что во время боев реконструкторов на ринг вышли рыцари и кочевники. Клуб исторического средневекового боя "Наследие" проводит показательные рыцарские турниры. Были сражения на стальных макетах мечей и в доспехах, приближенных к аналогам XIV века. А клуб исторической реконструкции "Серебряный единорог" и Мастерская уральского эпоса реконструировали бытовые и военные эпизоды из жизни башкир. Они представили тренировочные состязания башкирских воинов, музыкально-театрализованные этюды на основе башкирского эпоса, легенд и сказаний.

В пресс-службе рассказали, что всего на фестиваль собралось около 2 тыс. зрителей со всей страны и 40 реконструкторских клубов, работают 15 фестивальных площадок. Украсили фестиваль также мастер-шоу по стрельбе из лука, презентация работы столярной и кузнечной мастерских, камерный концерт этнической музыки, работа площадки "Скифия Геродота", где продемонстрировали изготовление доспехов кочевых народов, лекции, конкурсы, экскурсии.

Поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета во время обследования долины реки Большой Караганки. Аркаим - самое известное из укрепленных поселений "Страны городов", оно было создано древними индоевропейцами в зауральской степи 4 тыс. лет назад. Поселения "Страны городов" Южного Урала на 500-600 лет древнее гомеровской Трои, они были современниками первой династии Вавилона, фараонов Среднего царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья.