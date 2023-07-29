Умер писатель послевоенных лет Мартин Вальзер

Ему было 96 лет

ТАСС, 29 июля. Один из представителей немецкой прозы послевоенных лет Мартин Вальзер умер на 97-м году жизни. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на издательство Rowohlt.

Подробности смерти писателя не раскрываются.

Самыми популярными работами Вальзера являются романы "Браки в Филиппсбурге" (Ehen in Philippsburg, 1957), "Бегущая лошадь" ("Ein fliehendes Pferd, 1978) и пьеса "Детская игра" (Ein Kinderspiel, 1970).

Соболезнования выразили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.