Константин Райкин поставил спектакль "Четыре тирана" по пьесе Карло Гольдони

Премьера постановки состоится 8 сентября на сцене "Дворца на Яузе"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин представил журналистам свой новый спектакль "Четыре тирана" по пьесе Карло Гольдони "Самодуры". Премьера постановки состоится 8 сентября на сцене "Дворца на Яузе" и откроет 85-й сезон "Сатирикона".

"Мы эту пьесу попытались вывести в план философский, метафорический. Эта житейская история происходит в совершенно нежитейском интерьере - в интерьере подиума для оркестра. И среди инструментов разыгрывается житейская история. В этом есть тоже определенный образ противостояния", - сказал журналистам Райкин.

В спектакле представлена музыка Антонио Вивальди, а на сцене расположился оркестр. Действие разворачивается во время венецианского карнавала. Но семьи четырех "тиранов" не могут насладиться праздником из-за строгих законов отцов.

По словам режиссера, в этом сюжете возникают ассоциации с проблемами сегодняшнего дня, рождаются мысли о противостоянии духовного и материального, о том, что одно невозможно без другого. Худрук отметил, что пьесы Гольдони - повод для игрового театра, для театра характеров, столкновений, перевоплощений. "Гольдони как великий драматург попадает в сутевые проблемы человеческого бытия. И вопрос только в том, чтобы это расшифровать, вывести из плана старинной истории в план современной истории", - добавил режиссер.

Артисты работают на стыке психологического театра и комедии дель арте. В спектакле заняты как ведущие актеры "Сатирикона", так и молодые артисты, только приглашенные в труппу. В частности, в постановке играют Агриппина Стеклова, Алексей Бардуков, Артем Осипов, Алена Разживина, Наталия Вдовина, Полина Райкина, Денис Суханов, Сергей Бубнов, Игорь Гудеев, Екатерина Воронина и другие актеры. Алексей Бардуков, который выходит на сцену в образе купца Лунардо, рассказал, что для него это необычная роль - достаточно сложная, характерная возрастная. "Константин Аркадьевич говорил, что мне нужно искать в себе новые краски, утяжелять себя. <…> Это мне очень тяжело дается, но тем интереснее. Интересно попробовать себя в новом качестве", - сказал актер.

Вместе с режиссером над спектаклем работали сценограф Дмитрий Разумов, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Нарек Туманян. Музыкальным руководителем спектакля выступила Марина Катаржнова. "Сатирикон" в пятый раз обращается к пьесам Гольдони. В театре были поставлены спектакли "Хозяйка гостиницы" (1994), "Кьоджинские перепалки" (1997), "Синьор Тодеро хозяин" (2002), "Случай" (2006).