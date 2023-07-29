В Русском доме в Душанбе прошел музыкальный вечер, посвященный 150-летию Рахманинова

В Россотрудничестве рассказали, что на вечере прозвучали прелюдии как в живом исполнении, так и в записи, в том числе исполненные самим композитором

ДУШАНБЕ, 29 июля. /ТАСС/. Представительство Россотрудничества в Таджикистане совместно с Таджикским государственным академическим театром оперы и балета имени Садриддина Айни провели музыкальный вечер "Сергей Васильевич Рахманинов - певец русской души", посвященный 150-летию со дня рождения композитора.

"Прелюдии Рахманинова, созданные в разное время и написанные в различных мажорных и минорных тональностях, прозвучали на вечере как в живом исполнении, так и в записи, в том числе исполненные самим композитором", - сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества. Посетители мероприятия смогли увидеть видеоролики, посвященные композитору.

Сергей Рахманинов (1873-1943) - пианист и композитор, ставший символом русской музыки во всем мире. Его фортепианные произведения, где нашли отражение разные стили, вошли в репертуар самых известных исполнителей. В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Рахманинова, во многих городах мира это событие отмечают концертами, выставками и другими культурными мероприятиями.