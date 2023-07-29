В Тамбове на выставке впервые показали более 140 европейских гравюр XVIII-XIX веков

Возраст большинства работ превысил 300 лет

ТАСС, 29 июля. Более 140 работ западноевропейских мастеров гравюры из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Нидерландов и Австралии представили на выставке "Золотой век", которая открылась в Тамбовской областной картинной галерее, сообщили ТАСС в компании "Артгит", которая является организатором выставки.

"Выставка "Золотой век", проходящая в рамках проекта "Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII-XIX веков", открылась в Тамбовской областной картинной галерее и будет работать до 24 сентября. На выставке представлено более 140 изысканных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Нидерландов и Австралии, демонстрирующие яркое проявление удивительной творческой фантазии художников и высочайшего художественного мастерства граверов. Большинству экспонируемых гравюр более 300 лет", - сказал собеседник агентства.

Организаторы отметили, что гости смогут увидеть работы Альбрехта Дюрера, Рафаэля, Паоло Веронезе, Аннибале Карраччи, Питера Пауля Рубенса, Джованни Ланфранко, Карло Чиньяни, Ла Торнето, Рембрандта и других. Среди уникальных экспонатов - графический альбом "Фигуры из Библии", вышедший в Нидерландах в 1728 году. Также гости выставки смогут увидеть альбом "Истории Священного Писания", который выпустили в Лондоне в 1744 году и который, по словам организаторов, сразу стал "бестселлером не только в Англии, но и во всей Европе". В экспозицию включен и английский альбом "Библия Маклина" 1801 года. В работе над ним принимали участие члены Королевской академии художеств.

Представленные в Тамбовской областной картинной галерее работы, как подчеркнули организаторы, имеют высокую художественную, историческую и материальную ценность. "Высочайший уровень и уникальность представленных на выставке работ подчеркиваются тем, что подобные работы находятся в собраниях ведущих музеев мира - Собрание Национального государственного музея Нидерландов (Амстердам), Собрание Британского музея, Гравюрный кабинет Государственного художественного собрания Дрездена, а также в других крупнейших мировых собраниях", - резюмировал собеседник агентства.

Компания "Артгит" специализируется на организации международных художественных выставочных проектов. Выставка "Золотой век" является частью крупномасштабного выставочного проекта компании "Имена, которые покорили мир", в состав которого входят восемь выставок, экспонирующихся в городах России и Белоруссии. По словам организаторов, коллекция была сформирована в 2020 году. В России ее представили в 2021 году, а в Тамбове выставка экспонируется впервые.