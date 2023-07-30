В Челябинске учреждения культуры в новом сезоне покажут оперу "Турандот"

Первый заместитель министра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина сообщила, что всего будет 27 премьерных показов

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М. И. Глинки в новом театральном сезоне покажет премьеру оперы Джакомо Пуччини "Турандот". Еще 26 премьерных представлений пройдут в других государственных учреждениях региона, сообщила ТАСС первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

"Постановка премьерных спектаклей в государственных театрах Челябинской области, как и подготовка премьерных концертных программ в музыкальных учреждениях культуры, говорит о том, что сфера культуры развивается. Но премьеры важно ставить и потому, что времена меняются, и даже классическое произведение может получить новое прочтение. Многие из классических произведений возвращают нас к истинным ценностям, к истинным корням и традициям. Поэтому очень рады решению поставить премьеру оперы "Турандот" в Челябинске под руководством заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Стародубцева", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, премьера оперы запланирована на 16-17 декабря. Оперу покажут в трех действиях. Зрители увидят древний Китай, в котором дочь императора примет предложение того жениха, который отгадает ее смертельные загадки.

В числе других весомых премьер нового сезона - спектакль "Аркаим", который пройдет в первых числах октября на сцене челябинской филармонии в обновленном виде после 15-летнего перерыва. Представление посвящается найденному археологами в Челябинской области одноименному поселению. "Основа будет прежняя: молодой археолог влюбился в жрицу Аркаима из прошлого Ясну, но состав танцоров новый, и в новой версии победить главным героям предстоит злое цифровое пространство, а не загадочного мессию", - пояснила первый заместитель областного министра.

Всего же, по ее словам, в новом театральном сезоне будет 27 премьерных показов. В их числе - "Похождение Чичикова" в Златоустовском государственном драматическом театре, "Петербургские повести" в Челябинском государственном драматическом молодежном театре, "Человек в футляре" в Челябинском государственном театре кукол им. В. А. Вольховского и многие другие.