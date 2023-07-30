В ГИТИСе планируют запустить направление "Драматургия" в 2024 году

Ректор вуза Григорий Заславский отметил наличие опыта лицензирования новых направлений, в частности, "Художник-технолог" и "Художник по гриму"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС планирует начать набор студентов на новое направление "Драматургия". Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Как я выяснил в разговоре с коллегами, сегодня драматургии в ведущих вузах России не учат, такого направления просто нет. Соответственно, получить диплом, в котором было бы обозначена такая специальность, просто невозможно. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, мы решили лицензировать это направление для ГИТИСа. Сейчас уже делаем программы, в сентябре-октябре подадим документы и в следующем году уже сможем набрать студентов", - рассказал он.

По словам Заславского, опыт лицензирования новых направлений у вуза уже есть. "Ранее мы также лицензировали для ГИТИСа направления "Художник-технолог" и "Художник по гриму", - добавил он.