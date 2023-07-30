В Кронштадте в День ВМФ открылся Музей военно-морской славы

Для общего посещения экспозиция будет доступна с 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Основная экспозиция Музея военно-морской славы торжественно открылась в Кронштадте на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в День ВМФ. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

"В рамках исполнения поручения о создании туристско-рекреационного кластера создан центральный объект его культурно-просветительской инфраструктуры - Музей военно-морской славы. Это многофункциональный интерактивный комплекс, сочетающий лучшие традиции музейного дела России с актуальными мировыми трендами музейных коммуникаций и построенный на принципах иммерсивности: посетители получают возможность почувствовать себя непосредственными участниками событий, о которых им рассказывает экспозиция. В том числе и на тактильном уровне, ведь экспонаты можно трогать руками", - сказала на торжественном открытии руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

© Сергей Рыбаков/ ТАСС

Масштабная экспозиция нового музея занимает два этажа - на первом посетители смогут узнать о ключевых вехах становления флота начиная с первых шагов еще во времена Древней Руси и заканчивая серединой XX века. Второй этаж посвящен периоду с 1950-х до первой половины XXI века. Особый акцент в убранстве музея сделан на цифровизацию и интерактивность экспозиции. Его первые гости в числе прочего смогли оценить и специально подготовленную к открытию фотовыставку, которая повествует об истории становления первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в качестве главного экспоната открывшегося музея. В завершении торжественного мероприятия состоялось награждение лиц, которые внесли вклад в создание Музея военно-морской славы, а также в спасение и музеефикацию АПЛ "Ленинский комсомол".

Для общего посещения экспозиция музея откроется 1 августа, ее главными гостями в этот день станут волонтеры - участники акции "Встречаем легенду "К-3" вместе", а сам легендарный атомоход будет доступен для внутреннего осмотра уже в конце 2023 года. Музей будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00.

Морские музеи

В Петербурге в День ВМФ не остались в стороне и прочие соответствующие морской тематике музеи и учреждения - главный из них, Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, подготовил при участии своих филиалов сразу несколько тематических выставок, лекций, экскурсий, а также историческую реконструкцию и многое другое. По традиции вход в музей в этот день был свободным для всех желающих. Кроме того, в музее провели сразу два концерта - Алексей Кофанов выступил с гитарной классикой и романсами, затем его сменили солисты театров "Придворная опера" и "Калейдоскоп эстрады" с программой "Мы с детства о море, о море мечтали…".

© Сергей Рыбаков/ ТАСС

Отдельного упоминания также заслуживает выставка коллекции фарфоровых скульптур, которую открыли накануне в историческом здании Центрального конструкторско-технологического института судоремонта в Петербурге. На ней представили уникальные и редкие экземпляры, в том числе и 1920-х годов, а некоторые работы вообще существуют в мире в единственном экземпляре. В ближайшем будущем выставка может быть представлена в Нахимовском военно-морском училище в Санкт-Петербурге, а потом и в других учебных заведениях морской направленности.

Основателем традиции проведения морских парадов в Санкт-Петербурге является Петр I. Первый парад состоялся 9 сентября 1714 года, после победы русского флота при Гангуте 27 июля (7 августа по новому стилю). В своем указе Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Указом президента России от 27 июля 2017 года восстановлена традиция проведения в День ВМФ Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.