Фильм "За Палыча!" возглавил кинопрокат в России в выходные

На втором месте расположилась историческая кинолента "Жанна Дюбарри" французского режиссера Майвенн, на третьем - "Вызов" Клима Шипенко

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российская комедия "За Палыча!" режиссера Андрея Богатырева стала лидером проката в РФ, собрав 72,2 млн рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 27 по 30 июля.

Фильм "За Палыча!", премьера которого состоялась 27 июля, рассказывает о Теме Голубе, который считает, что его влиятельный отец может решить любую проблему. Однако жизнь парня резко меняется, когда тот попадает в аварию с еще более влиятельным московским незнакомцем. Затем Тема отправляется в армию, а после службы узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать дом. Главный герой выбирает между возвращением к роскошной жизни и защитой своего деда. Роли в фильме исполнили Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Александр Самойленко, Ирина Пегова и другие.

На втором месте - исторический фильм "Жанна Дюбарри" (Jeanne du Barry) французского режиссера Майвенн, собравший 65,6 млн рублей за минувшие выходные. Картина, вышедшая на российские экраны 20 июля, рассказывает об отношениях французского короля Людовика XV с его фавориткой. Главные роли исполнили Джонни Депп, Майвенн и Пьер Ришар.

На третьем месте расположился фильм Клима Шипенко "Вызов", собравший 14,5 млн рублей за выходные. Картина рассказывает о торакальном хирурге Жене, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию. Там ей предстоит провести сложную операцию в условиях невесомости, чтобы спасти космонавта. Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.

Американская комедия "Барби" (Barbie), официальный показ которой не предусмотрен на территории РФ и в Белоруссии, вновь возглавила рейтинг кинопроката в странах СНГ. Она собрала 75,7 млн рублей. Главную роль в фильме исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. На втором месте в рейтинге кинопроката в странах СНГ - биографическая драма режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer), официальный просмотр которой также недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии. Она собрала 55,7 млн рублей. Роли в картине исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек и другие.