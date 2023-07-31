В Международном детском культурном форуме в Москве примут участие более 2 тыс. детей

Организаторы подготовили для участников концерты и мастер-классы, арт-школы и сессии, лекции и встречи с деятелями культуры, представителями государственных и общественных структур

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Участниками II Международного детского культурного форума, который пройдет в Москве с 10 по 12 августа, станут более 2 тыс. детей из России и стран ближнего зарубежья. Также на форуме подведут итоги конкурса детских проектов в сфере культуры и искусства "Культурная инициатива", сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в понедельник.

"С 10 по 12 августа 2023 года в Москве состоится II Международный детский культурный форум. Более двух тысяч детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья соберутся в Новой Третьяковке, чтобы обсудить темы, связанные с культурой, познакомиться с различными направлениями в искусстве, найти друзей и единомышленников, а также задать свои вопросы министру культуры РФ Ольге Любимовой", - говорится в сообщении.

Организаторы форума подготовили для детей концерты и мастер-классы, арт-школы и сессии, лекции и встречи с деятелями культуры, представителями государственных и общественных структур. Юные участники форума также посетят Российский национальный музей музыки, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковскую галерею, Киноконцерн "Мосфильм" и другие площадки. На гала-концерте в честь закрытия форума выступит певица Полина Гагарина.

Кураторами семи творческих направлений станут гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, профессор Российского государственного гуманитарного университета, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, гендиректор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин, российский актер, кинорежиссер, хореограф Егор Дружинин, заместитель гендиректора Росконцерта, директор АНО "Русские сезоны" Светлана Кондратьева и гендиректор медиа группы "Выход" Антон Калинкин.

Итоги "Культурной инициативы"

На специальной сессии с участием Любимовой состоится подведение итогов конкурса детских проектов в сфере культуры и искусства "Культурная инициатива". До начала форума на конкурс были представлены проекты участников в возрасте от 12 до 17 лет от всех федеральных округов. Лучший проект получит финансовую поддержку от Минкультуры России.

"Проведение первого детского культурного форума показало, как важно - и детям, и взрослым - иметь такую площадку для диалога о культуре на равных. Здесь ребята получают возможность встречаться с известными деятелями, узнают новое и просто весело проводят время, становятся полноценными участниками процесса создания и развития важных инициатив в сфере культуры. Защищают собственные идеи и решения, работают в команде и обретают новых друзей. Поэтому было решено, что форум обязательно состоится и в этом году, будет развиваться. Мы с нетерпением ждем юных участников и из всех 89 регионов России, и из-за рубежа", - цитирует пресс-служба Любимову.