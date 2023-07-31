Фильм Клима Шипенко "Холоп - 2" выйдет в кино 1 января 2024 года

Гендиректор "Централ партнершип" Вадим Верещагин ранее сообщил, что картину покажут в новом формате "Космакс" с максимально четким изображением и насыщенным звуком

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Продолжение комедии режиссера Клима Шипенко "Холоп" - одного из самых кассовых фильмов российского проката - выйдет в кинотеатрах 1 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании "Централ партнершип".

"Релиз фильма - 1 января 2024 года. На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) - чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и "отмазать" ту от закона, чем взяться за ее перевоспитание", - говорится в сообщении.

"Централ партнершип" также анонсировал постер комедии и ее тизер-трейлер. Над второй частью "Холопа" работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров, что и создавала первый фильм. Режиссером картины также выступил Клим Шипенко.

Ранее генеральный директор кинопрокатной компании "Централ партнершип" Вадим Верещагин сообщил ТАСС, что "Холоп - 2" покажут в новом формате "Космакс" с максимально четким изображением и насыщенным звуком.

Первая часть комедийной дилогии Шипенко вышла в российский прокат 26 декабря 2019 года. Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович и Иван Охлобыстин. Новогодняя комедия Шипенко заработала в российском прокате более 3 млрд рублей и оставалась самой кассовой отечественной картиной до января 2023 года.