Фестиваль "Африка. Вместе в будущее" посетили более 6 тыс. человек

Гостям фестиваля показали 18 фильмов, представляющих разные страны африканского континента

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Культурно-просветительский фестиваль "Африка. Вместе в будущее", который завершился 30 июля, посетили свыше 6 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Более 6 тыс. зрителей посетили культурно-просветительский фестиваль "Африка. Вместе в будущее", который проходил в Санкт-Петербурге и в Москве с 25 по 30 июля", - говорится в сообщении.

"Африка. Вместе в будущее" стал частью программы фестиваля культуры "Петербургские сезоны", который прошел в рамках второго саммита "Россия - Африка". Гостям фестиваля показали 18 фильмов, представляющих разные страны африканского континента. Бесплатные показы в Санкт-Петербурге прошли в киноцентре "Ленфильм" и в кинотеатре "Аврора", в Москве - в кинотеатре "Иллюзион".

Кроме того, в дни фестиваля на "Ленфильме" развернулась групповая фотовыставка "Африканская мечта", объединившая фотографов разных поколений и жанров. Также в рамках мероприятия состоялись образовательные открытые лекции, паблик-токи и круглые столы. В частности, жители и гости города могли посетить творческую встречу с внуком последнего короля Египта Михаилом Орловым, открытую лекцию историка Виктора Куликова и паблик-ток "Арт и мода. Африка и Россия. Пути пересечения" совместно с журналом Umagazine, а профессионалы киноотрасли - образовательный семинар ROSKINO Academy "Возможности сотрудничества и копродукции между российской киноиндустрией и киноиндустрией Африки".

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним были организованы экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.