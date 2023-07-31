Джонни Депп приедет в Россию 10 ноября для записи песни с группой "Яморе"

Артист также даст концерт в рамках своего тура

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Американский актер Джонни Депп планирует посетить Россию для сотрудничества с группой "Яморе" в ноябре 2023 года. Он намерен записать совместную песню с российским коллективом, сообщила ТАСС пиар-менеджер музыкантов.

"На прошлой неделе был видеозвонок с командой Деппа. Есть дата, когда планируется приезд, - 10 ноября, запись трека с "Яморе" - 12 ноября. И на последующих выходных, если получится, Депп даст концерт в рамках своего тура, где группа "Яморе" также выйдет на сцену и сделает анонс трека, - рассказала собеседница агентства. - Сейчас Джонни не в лучшем состоянии, как писали уже в СМИ, но думаем, что все нормализуется и не навредит планам".

Пиар-менеджер также уточнила, что Депп запишет для трека с российским коллективом гитарную партию, а сама песня будет о "сложностях жизни и позитивном в них".

Музыкальная группа "Яморе" основана в 2022 году, в ее состав входят вокалист Сергей Ломоносов, гитарист и клавишник Михаил Лисов и барабанщик Вячеслав Майер.