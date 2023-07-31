Гильдия киноактеров США возобновит работу с независимыми продюсерами и кинокомпаниями

Члены SAG-AFTRA продолжат бастовать против Альянса продюсеров кино и телевидения

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Члены Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) возобновят сотрудничество с независимыми продюсерами и кинокомпаниями, однако продолжат бастовать против Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте профсоюза.

"Мы выступаем только против компаний AMPTP, а не против независимых организаций, которые выполняют условия нашего предварительного соглашения", - указано в документе. Предварительное соглашение было ранее достигнуто с компаниями, которые не входят в Альянс продюсеров и согласились на предложения актерских профсоюзов об улучшении условий труда. По мнению представителей Гильдии киноактеров, "работа с независимыми кинокомпаниями доказывает, что повышение заработной платы и другие положения, которые AMPTP отвергает, разумны и уместны".

В июле профсоюзная организация SAG-AFTRA, представляющая интересы примерно 160 тыс. актеров, объявила о начале забастовок после неудачной попытки прийти к соглашению об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Актеры требовали увеличения зарплат и компенсаций за переработки, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Ранее стало известно, что церемония вручения телевизионной премии "Эмми", которая должна была пройти в 75-й раз 18 сентября, перенесена впервые с 2001 года в связи с забастовкой актеров и сценаристов в Голливуде.