Акробаты "Росгосцирка" выиграли золото на фестивале в Казахстане

На смотре выступили артисты из Белоруссии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Литвы, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, Чехии, Эфиопии, а также с Украины

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Акробаты Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк") завоевали золото на I Международном фестивале циркового искусства Almaty circus festival, в котором приняли участие артисты из 15 стран мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Артисты Российской государственной цирковой компании с номером на подкидных досках "Адамант" под руководством Сергея Сопрыкина завоевали золота на I Международном фестивале циркового искусства Almaty circus festival", - говорится в распространенном сообщении.

На смотре выступили артисты из Белоруссии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Литвы, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, Чехии, Эфиопии, а также с Украины.

Как рассказали в пресс-службе, в жюри фестиваля вошли деятели циркового искусства и культуры из разных стран. "Спецпризы лауреатам вручали директор болгарского цирка Stefany art agency Венета Стефанова, цирковой режиссер Антонио Джиарола, госсекретарь по культуре Министерства социальных ресурсов Венгрии Петер Фекете и директор Winterzauber Event UG Стефан Баллак из Германии", - отмечается в сообщении.

В заключение смотра "Росгосцирк" пригласил цирковых артистов из Казахстана и Вьетнама принять участие во II Международном фестивале циркового искусства "Без границ", который пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре.