Петербургский театр "Мастерская" покажет в Абхазии пять спектаклей

Гастроли откроет спектакль "Ромео и Джульетта"

СУХУМ, 31 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр "Мастерская" под руководством Григория Козлова приедет в сентябре в Абхазию с гастролями и покажет на сцене Государственного русского театра драмы республики (Русдрам) им. Ф. Искандера пять спектаклей. Об этом сообщается на сайте Русдрама в понедельник.

"6-10 сентября на сцене Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера пройдут гастроли знаменитого Санкт-Петербургского театра "Мастерская" под руководством Григория Козлова. В гастрольной афише пять спектаклей в постановке Козлова и его учеников - Марии Романовой, Галины Бызгу и Александра Гошукова", - говорится в сообщении. Отмечается, что "масштабный гастрольный выезд театра "Мастерская" стал возможен благодаря программе "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры Российской Федерации". С абхазской стороны гастроли поддержали министерство культуры и Русдрам.

Откроет гастроли 6 сентября один из самых известных и популярных спектаклей театра - "Ромео и Джульетта" У. Шекспира в постановке Козлова. 7 сентября зрители увидят спектакль "Жены" в постановке Марии Романовой, 8 сентября - "Варшавскую мелодию" Леонида Зорина - пьесу о любви в постановке Гошукова.

9 и 10 сентября будут показаны два спектакля для детей - "Волшебник изумрудного города" и "Винни-пух и все-все-все" в постановке Бызгу. Билеты на все гастрольные спектакли "Мастерской" уже в продаже.

Санкт-Петербургский театр "Мастерская" основан в 2010 году, в его репертуаре более 50 спектаклей, в основе которых произведения классиков отечественной и мировой литературы. Театр "Мастерская" - многократный лауреат высших театральных премий, активный участник гастрольных программ в России, Западной Европе, Китае и т. д.