В Рязани первый международный фестиваль "Русская опера" посетили более 10 тыс. человек

Мероприятие прошло под открытым небом в стенах Рязанского кремля

ТАСС, 31 июля. Свыше 10 тыс. человек посетили концерты под открытым небом первого международного фестиваля "Русская опера" в Рязани, который прошел с 27 по 30 июля в стенах Рязанского кремля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

"Завершился международный фестиваль "Русская опера". Более 10 тыс. зрителей, четыре дня классической музыки - многие произведения впервые прозвучали под открытым небом", - написал он.

Международный фестиваль "Русская опера" впервые состоялся в стенах Рязанского кремля, на открытом воздухе прозвучали произведения Мусоргского, Даргомыжского, Чайковского, Рахманинова. В фестивале приняли участие исполнители из Москвы и Рязанской области, кроме того, партию в опере исполнила певица из Китая.

Организатор "Русской оперы" - АНО "Центр поддержки культурных инициатив "Культура Рядом", мероприятие проходило при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Рязанской области.