ЮНЕСКО рекомендовала включить Венецию в список Всемирного наследия под угрозой

Обеспокоенность организации вызывают планы строительства в городе и крупные инфраструктурные проекты поблизости от него

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Венеция и Венецианская лагуна могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой из-за влияния туризма и изменения климата. Соответствующая рекомендация была опубликована на сайте ЮНЕСКО.

"Комитет Всемирного наследия сожалеет, что сообщаемые достижения о выполнении предыдущих решений комитета не отражают значительного прогресса в решении постоянных и сложных проблем. <...> Поэтому он постановил включить Венецию и ее лагуну (Италия) в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, и призывает страну-участницу обеспечить максимальную самоотдачу для воплощения усилий национальных и международных заинтересованных сторон для эффективного и устойчивого решения этих застарелых проблем", - гласит решение.

Согласно коммюнике, "повышение уровня моря" и другие "экстремальные погодные явления", связанные с глобальным потеплением, угрожают "целостности" этого объекта. Также от Италии просят предоставить результаты исследований с оценкой рисков, которые несут близкие проходы круизных лайнеров и других крупных кораблей и, возможно, принять решение о переводе их в более отдаленные порты.

Обеспокоенность организации вызывают планы строительства в городе и крупные инфраструктурные проекты поблизости от него. Также среди проблемных моментов указывается воздействие туризма, включая ущерб, наносимый "зданиям и культурному контексту" в результате переоборудования жилых домов для размещения туристов или коммерческого использования. "Последствия продолжающегося ухудшения состояния объекта вследствие вмешательства человека, в том числе продолжающейся застройки, воздействия изменения климата и массового туризма, грозят привести к необратимым изменениям объекта. Некоторые из этих застарелых проблем уже привели к ухудшению присущих объекту характеристик и его атрибутов, особенно связанных с его культурной и социальной идентичностью и целостностью", - гласит коммюнике.

Решение комитета будет вынесено на голосование в ходе сессии в сентябре. В документе также содержится требование к итальянским властям представить в Центр всемирного наследия к 1 февраля 2024 года обновленный отчет о состоянии сохранности объекта и выполнении и реализации планов по его сохранению.