На выставке в Музее кино представят более 200 работ мультипликатора Александра Петрова

Часть экспозиции будет посвящена живописным и графическим произведениям художника, которые не относятся ни к кино, ни к книжной иллюстрации

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Выставка "Александр Петров. Многослойная реальность", посвященная творчеству российского художника-мультипликатора, лауреата премии "Оскар" Александра Петрова, откроется в Государственном центральном музее кино 10 августа. На открытии выставки Петров лично представит экспозицию из более чем 200 своих работ, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"10 августа Государственный центральный музей кино откроет выставку "Александр Петров. Многослойная реальность". На выставке в Музее кино на ВДНХ будут представлены произведения Александра Петрова - художника и автора анимационных фильмов. Эскизы, сцены из фильмов, графические разработки типажей и этюды к анимационным картинам из личной коллекции Александра Петрова и фонда Музея кино будут экспонироваться в хронологическом порядке", - сказали представители музея.

В экспозицию вошли работы разных жанров и творческих интересов художника, всего будет представлено более 200 работ, из которых самые ранние относятся к 1980-м годам. Посетители музея смогут ознакомиться с творческим путем художника по материалам к фильмам "По щучьему велению", "Ночь" и "Сказочка про козявочку". Период работы в качестве режиссера иллюстрируют материалы к фильмам "Корова", "Сон смешного человека", "Русалка", "Старик и море" и "Моя любовь". Кроме того, часть экспозиции посвящена живописным и графическим произведениям Петрова, которые не относятся ни к кино, ни к книжной иллюстрации. На выставке покажут работы последних лет, сложившиеся в серии: "Путешествия по Италии" (2015-2019), "Африка. Путешествие в Буркина-Фасо" (2016-2017), "Каток" и "Лошади" (2015-2019).

"Герой проекта приобрел всемирную известность, когда получил главную премию Американской киноакадемии за свой фильм "Старик и море" по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя. Но этой - пусть и самой заветной для кинематографистов - наградой не ограничивается перечень его творческих достижений. Александр Петров выработал собственный уникальный метод создания анимационных картин, с которым познакомит наша выставка", - цитирует пресс-служба директора Музея кино Ларису Баженову.

"Ожившая живопись" Петрова

Баженова отметила, что авторский метод Петрова, который называют "ожившей живописью", - сложная в исполнении, затратная по времени технология, результатом которой становятся высокохудожественные, поистине авторские кинопроизведения. "Живопись Петрова действительно оживает на экране, а вот в мастерской художника ничего не остается", - добавила директор музея.

Выставка будет открыта для посетителей до 7 ноября.

Александр Петров - художник-мультипликатор, проживающий в Ярославле. Он работает в технике "ожившей живописи". В 2000 году Петров получил премию "Оскар" за анимационный фильм "Старик и море". Художник рисует свои фильмы на белом матовом стекле, нанося пальцами краску прозрачным слоем или несколькими слоями. Петров - единственный академик-мультипликатор Российской академии художеств.