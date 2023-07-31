В Пицунде открылся фестиваль с участием артистов из России, Турции, Канады, США и Армении

Он проходит впервые и продлится до 4 августа

СУХУМ, 31 июля. /ТАСС/. Артисты из России, Турции, Канады, США, Армении и Абхазии участвуют в открывшемся в понедельник вечером в Пицунде Первом пицундском международном музыкальном фестивале, который будет проходить до 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

"Пицундский международный музыкальный фестиваль, который проходит впервые и под художественным руководством Бараса Куджбы - студента Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, собрал артистов из России, Турции, Канады, Армении, США и Абхазии. В первый день фестиваля на сцене концертного зала Пицундского храма выступили Государственная хоровая капелла Абхазии, пианисты из РФ, США и Турции Арсений Тарасевич-Николаев, Энджел Вонг и Туна Туней, заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия, скрипач из Канады Даниил Коган, кларнетист и баритон из Армении Артем Ванян и Жак Мартиросян, российский тенор Илья Легатов и заслуженная артистка Абхазии Кристина Эшба", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля также выступят пианистка, тенор и органистка из РФ Товуз Аббасова, Илья Легатов и Евгения Кривицкая, абхазские артисты - солисты Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия, Альдона Цкуа, баритон Саид Гобечия, органист Валерий Барганджия, пианистка Лана Адлейба, скрипачка Мария-Эмилия Терзян-Хагба.