В Петербурге выступит балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра

Артисты покажут спектакли "Щелкунчик", "Корсар", "Тысяча и одна ночь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра откроет традиционные летние гастроли в Петербурге. На исторической сцене Мариинки в первый вечер будет показан "Щелкунчик".

"С 1 по 10 августа на исторической и новой сценах Мариинского театра пройдут масштабные гастроли владивостокской труппы. Артисты представят оригинальные версии классических спектаклей в редакции художественного руководителя балетной труппы заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева", - рассказали в пресс-службе театра

Главные партии в "Щелкунчике" на открытии исполнят Валерий Игнатов, Милана Филимонова, Лилия Бережнова и Алексей Голубов. За дирижерским пультом - победитель Международного конкурса молодых дирижеров симфонических и камерных оркестров имени Ильи Мусина (2016) Виталий Шевелев.

Зрителей также ждет новая трактовка истории о пиратах в балете "Корсар" Адольфа Адана и спектакль "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова. Этот балет пройдет под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Государственного театра оперы и балета Азербайджана Эйюба Кулиева.

Как отметили в пресс-службе, этой поездке предшествовало участие солистов Мариинского театра в балетной части VIII Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский", где были показаны спектакли "Жизель", "Раймонда" и "Дон Кихот".

Балетная труппа Приморской сцены в последний месяц лета с 2017 года регулярно выступает на подмостках Мариинского театра.