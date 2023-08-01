Умер актер из сериала "Эйфория" Ангус Клауд

Ему было 25 лет

ТАСС, 1 августа. Американский актер Ангус Клауд, известный по сериалу "Эйфория" (Euphoria, с 2019 года), умер на 26-м году жизни. Об этом сообщила его семья.

"С тяжелым сердцем мы должны попрощаться сегодня с невероятным человеком. Как артист, друг, брат и сын Ангус был особенным для нас всех во многих отношениях", - приводит портал TMZ заявление семьи Клауда.

Как сообщил портал, мать актера позвонила в экстренные службы города Окленд (штат Калифорния) и сообщила о "возможной передозировке" у сына. Когда медики прибыли, Клауд был уже мертв.

TMZ отметил, что некоторое время назад скончался отец актера, он "боролся с его потерей".