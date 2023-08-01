Зампред Думы предложил кабмину принудительно лицензировать кино из недружественных стран

Владислав Даванков пояснил, что после введения санкций и ухода мировых производителей фильмов российские зрители могли посмотреть в кинотеатрах картины из недружественных стран через схему "предсеансового обслуживания"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас <…> поручить правительству РФ оценить целесообразность разработки постановления правительства РФ, предусматривающее введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как "Барби" и "Оппенгеймер", - указал парламентарий.

Даванков пояснил, что после введения санкций и ухода мировых производителей фильмов российские зрители могли посмотреть в кинотеатрах картины из недружественных стран через схему "предсеансового обслуживания". "Это "серый" показ фильмов, которые официально не представлены дистрибьюторами на территории России. В конце июля 2023 года стало известно, что кинокомпании-мейджоры смогли вычислить продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий для российских кинотеатров. Поэтому теперь премьеры фильмов выйдут уже не в кинотеатральном формате из-за отсутствия копий, а в онлайн-версии, которая будет выложена на цифровых платформах", - отметил он.

По словам вице-спикера Госдумы, в 2022 году кассовые сборы в российских кинотеатрах упали по сравнению с допандемийным 2019 годом на 57,2%, по количеству проданных билетов снижение составило 62%. Также в мае 2022 года Минфин РФ отказался выделить кинотеатрам финансовую поддержку в размере 6,5 млрд рублей, поскольку средства из федерального бюджета перераспределяются на первоочередные задачи, чтобы обеспечить развитие экономики страны, указал Даванков. "Предоставление российским кинотеатрам возможности показывать кинокартины без согласия правообладателей будет являться наиболее оптимальной мерой поддержки, поскольку позволит отрасли компенсировать убытки за счет увеличения продажи билетов без необходимости предоставления финансовой помощи со стороны федерального бюджета РФ", - считает депутат.

В письме Даванков также просит проинформировать о причинах приостановления работы по согласованию предложения Минюста разрешить в России прокат иностранного кино из недружественных стран без согласия правообладателей.

Согласно статье 1239 Гражданского кодекса РФ (принудительная лицензия) суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу.