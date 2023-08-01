Эксперты сообщили, что спрос на специалистов кинопроизводства в РФ вырос на 77% за полгода

Количество вакансий для актеров увеличилось на 17%, отметил HeadHunter

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Спрос на специалистов в сфере производства для кино и онлайн-кинотеатров в России за первое полугодие 2023 года вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество вакансий для актеров увеличилось на 17%. Об этом свидетельствуют данные платформы HeadHunter, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Согласно статистике, в отрасли распространения телепрограмм и кино (онлайн-кинотеатры и кабельное ТВ) за первое полугодие 2023 года было размещено 2 370 вакансий - это на 24% больше, чем в прошлом году. Особенно вырос спрос на специалистов в сфере производства - на 77%, инсталляции и сервиса - 60%, гримеров - 33%. Отмечается также рост числа вакансий для актеров - на 17%. При этом отрасль стала меньше нуждаться в высшем менеджменте - вакансий стало меньше на 17%.

Вакансии в сфере киностудий и студий звукозаписи показали прирост на 5%. Особо остро отрасль нуждается в специалистах по инсталляции и сервису (+136%), гримерах (+126%) и специалистах в сфере производства (+62%). Количество вакансий для актеров снизилось на 18%.