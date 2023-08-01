Гимнастка Ульяна Донскова сыграет Терешкову в фильме о подготовке к полету в космос

Одну из ролей в фильме "1963. Время, вперед!" исполнит российская фигуристка, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Ульяна Донскова сыграет Валентину Терешкову в короткометражном фильме Саши Парацелс о подготовке полета в космос первой женщины-космонавта. О старте съемок фильма "1963. Время, вперед!" сообщили в его пресс-службе во вторник.

"Режиссер Саша Парацелс, чей дебютный фильм "16/8" завоевал награды на фестивалях в Великобритании, Германии, Франции и США, приступила к съемкам новой картины "1963. Время, вперед!" об отправке на околоземную орбиту первой женщины-космонавта Валентины Терешковой", - говорится в сообщении.

Роль первой в мире женщины-космонавта сыграет художественная гимнастка Ульяна Донскова, одну из ролей в фильме исполнит российская фигуристка, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова. В фильме также снимутся актеры Николай Наумов, Арина Постникова, Анна Уколова, Павел Комаров, Николай Добрынин и другие.

В пресс-службе отметили, что "1963. Время, вперед!" станет тизером к будущему сериалу на его основе. Съемки картины проходят в Институте горного дела имени академика А. А. Скочинского, павильоне "Космос" на ВДНХ и Культурном центре ЗИЛ. Консультантом на проекте выступает один из ведущих специалистов по истории советской пилотируемой космонавтики в мире, сын генерального конструктора, академика Валентина Глушко Александр.

Фильм создается при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Техническую и информационную поддержку фильму оказывают госкорпорация "Роскосмос", РКК "Энергия" имени С.П. Королева, "Мемориальный музей космонавтики". Также в создании фильма принимают участие дважды Герой Советского Союза, генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьёв и члены первого женского отряда космонавтов Ирина Соловьева и Валентина Пономарева.

16-19 июня 1963 года Валентина Терешкова - позывной Чайка - совершила свой исторический полет в космос на корабле "Восток-6", который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.