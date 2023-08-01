В Ульяновске на выставке представили платье телеведущей Леонтьевой к ее 100-летию

В создании экспозиции также приняли участие сотрудники Тамбовского областного краеведческого музея, где Валентина Леонтьева в конце 1940-х годов работала актрисой

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Личные вещи знаменитой телеведущей Валентины Леонтьевой, в том числе ее платье, костюм и шляпа, вошли в экспозицию "Дорогая тетя Валя..." в Ульяновском областном краеведческом музее в честь 100-летия со дня ее рождения. Как сообщила журналистам на открытии выставки заведующая отделом истории музея Надежда Волкова, большая часть экспонатов была передана родственниками Леонтьевой.

"Выставка основана на коллекции Ульяновского областного краеведческого музея. Это фотографии, документы, личные вещи Валентины Михайловны и письма благодарных телезрителей, которые были переданы нам родственниками Валентины Михайловны в свое время", - сказала она.

В создании выставки также приняли участие сотрудники Тамбовского областного краеведческого музея, где Леонтьева в конце 1940-х годов работала актрисой. "Тамбовский областной краеведческий музей предоставил нам программы телеспектаклей, фотографии [Леонтьевой], фотографии самого театра, где она играла. И это стало хорошим дополнением к тому, что у нас здесь есть", - уточнила Волкова.

По словам заведующей отделом истории музея, на экспозиции представлены копии кукол из передачи "Спокойной ночи, малыши!", сделанные в мастерских Ульяновского областного театра кукол имени В. М. Леонтьевой. "Яркими экспонатами выставки стали куклы, документы Ульяновского областного театра кукол имени Валентины Леонтьевой. И целый комплект материалов, раскрывающих историю международного фестиваля (Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой "От всей души" - прим. ТАСС), а она начинается с 2008 года, нам предоставил Ульяновский областной кинофонд", - отметила она.

В мероприятии приняла участие племянница знаменитой телеведущей Ольга Терешникова. "Сегодня 100 лет нашей дорогой Валентине. Всю жизнь она посвятила телевидению, а это значит - всем зрителям. <…> Если бы вы знали, как она всегда нас встречала - не только родных. <…> Она всегда общалась, очень хотела разговаривать, выяснять, кто как живет, кто чем болен, у кого какие заботы", - отметила она в своем приветственном слове.

Как сообщил журналистам на открытии выставки народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко, он не был знаком с Леонтьевой лично. "Сейчас у меня такое ощущение, что был знаком. <…> Тетя Валя <…> ведь как живая. <…> Эта интонация человеческого общения всегда присутствует", - сказал он.

О Леонтьевой

Диктор Центрального телевидения, народная артистки СССР, лауреат Государственной премии СССР и Национальной телевизионной премии "Тэфи-2000" Леонтьева (1923-2007) проработала на телевидении 50 лет. За это время она прошла путь от помощника режиссера до диктора и телеведущей. Леонтьева стала основоположницей советской дикторской школы. Пик славы телеведущей пришелся на 1960-1970-е годы, когда она объехала более пятидесяти городов страны с передачей "От всей души", удостоенной в 1975 году Государственной премии.

В Ульяновскую область Валентина Михайловна была эвакуирована из блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Последние годы жизни она также провела в селе Новоселки Мелекесского района Ульяновской области.