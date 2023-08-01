В Ставрополе 15 сентября 2023 года состоится финал конкурса Газманова "Родники"

В финал конкурса патриотической песни вышли 28 номинантов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Финал общенационального проекта - конкурса поддержки российской песни "Родники" пройдет 15 сентября в Ставрополе, он будет представлен в форме гала-концерта. Об этом сообщил народный артист РФ, художественный руководитель проекта Олег Газманов на встрече с финалистами в Москве.

"Состоится финал, наш гала-концерт "Родники", 15 сентября в Ставрополе", - сказал Газманов журналистам. А 16 сентября пройдет большой концерт на одной из уличных площадок в Ставрополе.

В финал конкурса патриотической песни вышли 28 номинантов. Его худрук отметил, что победителей ждут "различные награды, в том числе материальные", а также сообщил, что команда "Родников" намерена заняться дальнейшим продвижением тех, кто попал в финал. "Мы хотим, чтобы этих ребят показали на различных площадках музыкальных, чтобы их заметили федеральные каналы, радиостанции, - сказал Газманов. - Может быть, "Русское радио" когда-нибудь будет крутить патриотические песни, что соответствует названию радиостанции".

Газманов также не исключил, что команде проекта "придется сделать свой продюсерский центр", а президент благотворительного фонда "Равенство возможностей" и генеральный продюсер проекта Елена Ульянова заявила и о возможном создании собственного лейбла "Родники".

Планы проекта

По словам Газманова, на следующий год команда проекта намерена запустить аналогичный детский конкурс, который будет называться "Роднички". "Хотим сделать на следующий год такой же детский конкурс, очень большое количество детей рвутся к нам", - сказал журналистам музыкант. Финал "Родничков", по словам Ульяновой, планируется провести 1 марта 2024 года.

О конкурсе

Патриотический вокальный конкурс "Родники" открылся 4 ноября 2022 года в Пятигорске, а 30 ноября была запущена онлайн-платформа проекта родники.сайт, начался прием заявок. Всего их поступило более 10 тыс. В жюри конкурса вошли заслуженные артисты РФ Зара и Денис Майданов, народный артист России Владимир Машков и музыкант Валентин Лезов.

Конкурс проходит в пяти номинациях. Будут выбраны лучшие стихи, музыка, исполнение, аранжировка и песня. Заявки принимались до 14 мая 2023 года на портале, где любой желающий старше 18 лет мог создать личный кабинет и выложить свой материал. В финале объявят трех выбранных жюри победителей и одного лидера народного голосования.

Проект организован правительством Ставропольского края, благотворительным фондом "Равенство возможностей" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.