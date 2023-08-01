XIV Международный кинофестиваль "От всей души" имени Леонтьевой открылся в Ульяновске

В 2023 году он посвящен 100-летию со дня рождения телеведущей

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Творческий вечер народного артиста России Андрея Соколова "Дом мой вырос без тебя" открыл XIV Международный кинофестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра "От всей души" имени Валентины Леонтьевой. В 2023 году фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения телеведущей.

Как сообщил журналистам президент кинофестиваля, народный артист России, режиссер Владимир Хотиненко, мероприятие хранит память о Леонтьевой. "Фестиваль совершенно точно нашел свою нишу. <…> Интонация человеческого общения всегда есть на фестивале "От всей души", и это его совершенно верная примета", - сказал он.

Сроки кинофестиваля в 2023 году были перенесены с мая на август в связи с юбилейной датой. Программа мероприятий началась с возложения цветов к памятнику Леонтьевой в центре Ульяновска. На аллее звезд в сквере у Ульяновского областного театра кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой была открыта именная звезда народного артиста России Андрея Соколова. "Большое спасибо всем организатором. Тем, кто несмотря ни на что в это время проводит такие замечательные события. Фестиваль не зря назван "От всей души" - у этого фестиваля действительно есть душа", - отметил Соколов на церемонии.

В Ульяновском областном театре кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой приступил к работе фестивальный дом. Он будет открыт все дни мероприятия и объединит талантливую молодежь, региональных кинематографистов и аниматоров. Здесь пройдут специальные благотворительные спектакли театра кукол, творческие вечера и мастер-классы, показы фильмов стран БРИКС и Дни белорусского кино.

В первый день фестиваля в Ульяновском областном краеведческом музее открылась выставка "Дорогая тетя Валя", на которой представлены личные вещи телеведущей, ее фотографии и письма благодарных телезрителей. Вечером на площадке перед Дворцом дружбы народов "Губернаторский" артисты кино поприветствовали жителей региона на "Звездной дорожке". На открытие фестиваля приехали артисты Андрей Соколов, Владимир Хотиненко, Полина Агуреева, Борис Галкин, Инна Разумихина, Федор Малышев.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских, до 5 августа в цифровых кинозалах региона пройдут 80 бесплатных кинопоказов. "В разных уголках региона состоятся творческие вечера, мастер-классы, встречи и презентации", - уточнил губернатор.

О фестивале

Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души" проводится в регионе с 2008 года. В 2023 году мероприятия состоятся с 1 по 5 августа.