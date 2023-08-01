В Петербурге стартовал проект общественного мониторинга объектов культурного наследия

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Масштабный проект по общественному мониторингу объектов культурного наследия стартовал в Санкт-Петербурге. Волонтеры будут, в частности, оказывать содействие властям в оперативном обследовании состояния объектов культурного наследия. Об этом сообщили журналистам в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

"С 1 августа 2023 года начинает работу масштабный проект Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры "Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт- Петербурга (первый сезон)" при Петербургском центре культурного наследия имени академика Б. Б. Пиотровского", - говорится в сообщении. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организаторы отметили, что проект возрождает традицию общественного содействия в наблюдении за состоянием памятников истории и культуры, которая существовала в городе с конца 60-х по начало 90-х годов XX века. Возвращение такого формата будет в том числе способствовать развитию гражданской инициативы в вопросах сохранения исторической памяти.

"Санкт-Петербург - лидер России по количеству объектов культурного наследия (порядка 9 000 объектов культурного наследия и 14 000 исторических зданий). Отсутствие постоянного наблюдения за состоянием объектов культурного наследия приводит к утрате подлинности исторической среды, удорожанию работ по сохранению, а в некоторых случаях и к утрате памятника", - рассказали в отделении.

Волонтеров будут обучать навыкам фотофиксации, составлению актов технического обследования и созданию обмерных чертежей планов, фасадов, деталей объектов культурного наследия. Кроме того, будет проводиться лазерное сканирование фасадов и проведение поэтажных обмеров памятников, находящихся в аварийном состоянии, для формирования банка цифровых моделей, которые впоследствии будут использоваться при подготовке проектов реставрации. В планах - и контрольные выезды для обследования зданий.

К реализации проекта будут привлекаться специалисты в области архитектуры и реставрации, преподаватели образовательных учреждений и общественных организаций.