Экс-глава Дагестана презентовал в Адыгее книгу к 100-летию Расула Гамзатова

В ней Рамазан Абдулатипов постарался познакомить читателей как с творчеством поэта, так и с культурой и традициями народов Дагестана

МАЙКОП, 1 августа. /ТАСС/. Книга "Сто вершин Расула Гамзатова", выпущенная к столетию советского и российского поэта, публициста и политического деятеля Расула Гамзатова, презентована в Адыгее ее автором - экс-главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым.

"Когда называют имя Расула Гамзатова, я все больше начинаю вспоминать высказывание пророка (Мухаммеда - прим. ТАСС) о том, что каждому народу дается пророк, и если он признает его, познает, то будет благополучным. Вот такими пророками и были для нас Расул Гамзатов, Александр Твардовский, Чингиз Айтматов, Давид Кугультинов, Алим Кешоков, таким сегодня является Исхак Машбаш в Адыгее. Это плеяда нам была дана после тяжелейшей революции, Гражданской войны, на фоне подготовки к Великой Отечественной войне. Моя новая книга - воспоминания о великом человеке, счастье знать которого мне было дано", - сказал ТАСС Абдулатипов в кулуарах открывшегося в Майкопе двухдневного форума горных субъектов Российской Федерации "Устойчивое развитие горных территорий".

Экс-глава Дагестана пояснил, что последние 10 лет очень близко общался с Расулом Гамзатовичем. По его словам, это был уникальный, очень красивый человек, который "всегда афоризмами на ходу говорил", не только великий поэт, но и великий гражданин. Красота Гамзатова заключалась в его душе, которая беззаветно любила свою Родину, свой народ, традиции, и в своей книге он постарался познакомить читателей как с творчеством поэта, так и с культурой и традициями народов Дагестана.

"Считаю счастьем для себя, для своих детей и внуков, что мы жили в эпоху Расула Гамзатова. Величие, масштабность, теплоту ума и чувств в его жизни и творчестве мы еще в большей степени осознали после ухода поэта к "белым журавлям", - отметил Абдулатипов.

Книга "Сто вершин Расула Гамзатова" ("Восхождение к творчеству поэта в связи со 100-летием со дня рождения") издана тиражом 500 экземпляров. Общественный деятель презентовал ее по завершении первого дня форума в Майкопе. Своими воспоминаниями о поэте также поделился народный писатель Адыгеи, КЧР, КБР, Герой Труда, член Общественной палаты РФ Исхак Машбаш, который хорошо знал Расула Гамзатова, поскольку учился вместе с ним в Литературном институте.

О Гамзатове

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки в Дагестане у подножия горы Тарки-Тау.