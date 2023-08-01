Фестиваль оперы и балета в Херсонесе открылся балетом "Лебединое озеро"

В рамках фестиваля зрители также увидят спектакль "Страсти по Бумбарашу"

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Фестиваль оперы и балета в Севастополе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" открылся балетом "Лебединое озеро" в исполнении артистов Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня увидим балет "Лебединое озеро", бриллиант мировой классической академической музыки для балетного театра. Мы увидим редакцию Алексея Мирошниченко, созданную специально для пермского театра, редакцию, которую уже полюбил пермский зритель и, надеюсь, севастопольский зритель ее тоже полюбит", - сказал журналистам перед началом спектакля руководитель балетной труппы пермского театра Антон Пимонов.

Он отметил, что балет поставлен по классическому варианту, однако есть и авторские трактовки. "Хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова, здесь сохранен в точности белый акт лебедей, каноническая версия, которая идет в Мариинском театре, но авторское прочтение последнего акта в этом спектакле имеется, но повторюсь, на чистой классической лексике", - пояснил Пимонов.

В основу сюжета "Лебединого озера" положена легенда о принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятием колдуна Ротбарта. Главные роли в балете исполняют Сергей Полунин (партия Принца Зигфрида) и Ксения Рыжкова (партии Одетты и Одиллии).

Исполнитель главной роли, артист балета Сергей Полунин выразил мнение, что классические произведения всегда пользуются успехом у зрителей. "Классика проверена временем, люди ее любят, люди на нее ходят. Я за создание чего-то нового, но обстоятельства подталкивают вернуться в классический балет. Для меня это вызов, поскольку уже несколько лет балет я не танцевал, но это приятно, это легко дается телу, и я получаю от этого огромное удовольствие", - сказал он.

Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес" с 2017 года ежегодно проводится в Севастополе. Его участниками становятся ведущие театры и исполнители России. В 2023 году, помимо балета "Лебединое озеро", зрители увидят также спектакль Московского театра Олега Табакова "Страсти по Бумбарашу" в постановке Владимира Машкова.