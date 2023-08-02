Евдокимов и Старшенбаум сыграют главные роли в фильме "Огниво" по мотивам сказки Андерсена

Съемки фильма пройдут в Новгородской области на территории Новгородского Кремля, в музее-заповеднике Витославлицы и Знаменском подворье, а также в Республике Карелия и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Режиссер Александр Войтинский, известный по фильмам "Черная молния" и "Призрак", приступил к съемкам сказочного блокбастера "Огниво" по мотивам сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Главные роли в картине исполнят Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Михаил Трухин и другие, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании СТВ.

"Кинокомпания СТВ, телеканал "Россия", компания CGF при поддержке Фонда кино приступили к съемочному периоду полнометражного сказочного блокбастера "Огниво" по мотивам одноименной сказки Андерсена. В главных ролях - Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, и Сергей Марин", - сказали в СТВ.

Съемки фильма пройдут в Новгородской области на территории Новгородского Кремля, в музее-заповеднике Витославлицы и Знаменском подворье, а также в Республике Карелия и Санкт-Петербурге. Продюсер Сергей Сельянов отметил, что сценарий основан на одноименном произведении Андерсена, но действие фильма развернется на территории русских сказок в сказочном государстве, где правит царь Берендей. По сюжету молодой человек Иван в поисках удачи находит огниво, из которого перед ним появляется царевна Даша и просит героя о помощи.

О процессе создания

Производством "Огнива" занимается та же команда, что выпустила в 2021 году приключенческое фэнтэзи "Конек-горбунок" и работает над сказкой "По щучьему велению", которая выйдет в кино 26 октября 2023 года. "У "Огнива" Андерсена, первоисточника, вкус другой сказочной вселенной. Это не совсем привычная сказка, и за счет этого она позволяет нам выбраться за рамки уже заданных структур, - цитирует СТВ автора сценария фильма Александра Архипова. - Герой "Огнива" - Иван, у нас более неклассический, и мне кажется, очень современный - плут, при этом простак, а еще авантюрист. Любит сказки рассказывать - что он принц зарубежный, только судьба у него неудачная, в простого человека заколдовали, такой немного привет герою Ильфа и Петрова. Стать другим ему поможет царевна Даша, которую он почти случайно освобождает из огнива".

По словам режиссера картины, по жанру "Огниво" - это классическая русская сказка, но по стилю сочетает в себе исторические образы разных времен и близких культур. "Мы снимаем в настоящих интерьерах, продолжили традицию нашего "По щучьему велению". Только тогда мы отправились в Сибирь, а теперь на северо-запад, снимаем в Новгородском кремле и Знаменском подворье. Это исторические памятники, включенные в список культурного наследия ЮНЕСКО. Дальше нас ждет Ладожское озеро и павильоны в Санкт-Петербурге", - сказал Войтинский.

За визуальные эффекты на проекте отвечает студия CGF. Как отметил генеральный продюсер и руководитель студии Александр Горохов, в фильме будет большое количество компьютерной графики, которая окрасит путешествие героев высоко в горы, через сокрушительный шторм в подземное царство и через облака на воздушном шаре в Небесный сад, а также "оживит" волшебное огниво и книгу заклинаний. "Но, кроме того, [будут] и живые, некомпьютерные герои. Например, дивная птица в Небесном саду и колоритный народец гмуры, говорящий ворон и механическая лошадка по имени Куда-надо", - сказал Горохов.