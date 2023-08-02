В парке "Фили" стартует фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки

В рамках фестиваля пройдут шесть бесплатных концертов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки, объединяющий артистов, играющих в жанрах поэтического рока, джаза, блюза и инструментальной музыки, стартует в парке "Фили". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие продлится в течение месяца, в программе заявлено шесть бесплатных концертов, открытых для всех желающих.

"Фестиваль привлекает множество артистов, играющих в жанрах поэтического рока, джаза, блюза и инструментальной музыки", - уточнили в пресс-службе

В частности, в рамках фестиваля запланированы выступления Михаила Башакова, Кирилла Комарова, Павла Федосова, Дмитрия Малолетова, Алексея Кравченко, Юлии Теуниковой с группой "КоМПОзит" и других артистов. "2 сентября праздник музыки завершится гала-концертом "Филигрань - 2023", - добавили в пресс-службе.

Согласно программе, концерты в рамках фестиваля будут проходить один - два раза в неделю по средам и/или четвергам.