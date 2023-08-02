Эксперты Российского этнографического музея проведут в Чувашии мастер-классы по вышивке

В Чебоксарах также состоится концертная программа "Большая вечерка" по мотивам чувашского обычая, когда девушки собирались вместе, вышивали приданое для свадьбы и одежду для будущих детей

ТАСС, 2 августа. Российский этнографический музей проведет в Чувашии на фестивале "Вышитая Россия" творческие лаборатории, публичные лекции и мастер-классы для мастеров по вышивке. Об этом сообщила ТАСС министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Светлана Каликова.

"В программу фестиваля включены творческие лаборатории, публичные лекции и мастер-классы от Российского этнографического музея. В Музее чувашской вышивки с 17 по 20 августа будут проходить творческие мастерские для специалистов в сфере народного искусства, мастер-классы для профессиональных мастеров по вышивке", - сказала собеседница агентства.

Каликова уточнила, что руководитель школы "Вышивай онлайн", резидент Центра ремесленных традиций Российского этнографического музея Екатерина Хохлова проведет мастер-классы "Владимирский верхошов" и "Узорник". "Главный специалист музея по культурно-образовательным проектам отдела "Центр ремесленных традиций" Елена Осипова обучит основам вышивки в технике "сажение по бели" на мастер-классе "Белые узоры", а также проведет мастер-класс "Северная красавица", - добавила она.

По словам министра, 19 и 20 августа на площадке выставки вышитых карт регионов в Чувашском художественном музее все желающие смогут посетить публичные лекции специалистов ведущего этнографического музея страны. "Научный сотрудник отдела этнографии Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея Наталья Кашпар познакомит посетителей с вышивкой и украшениями народов Волго-Уральского региона, представленных в собрании музея. Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии русского народа Елена Мадлевская расскажет о значении и семантике орнамента в народной культуре и золотном шитье", - пояснила собеседница агентства.

На Красной площади в Чебоксарах 19 августа состоится концертная программа "Большая вечерка" (Улах). "Улах - это старинный чувашский обычай, когда девушки собирались вместе, вышивали приданое для свадьбы и одежду для будущих малышей, вплетая в вышивку символы-обереги. Мастерицы России, создавшие оберег страны - вышитую карту России и карты своих регионов, обменяются на улахе секретами мастерства и дадут мастер-класс ученицам Национальной школы чувашской вышивки", - рассказала Каликова.

Министр добавила, что в концертной программе примут участие более 500 артистов творческих коллективов страны, в числе которых Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л. Г. Зыкиной, народный ансамбль аутентичного пения "Джэныкъу" Республики Адыгея, народный этно-фольклорный ансамбль "Добун" Республики Саха (Якутия). "Изюминкой праздника также станет дефиле коллекций народных костюмов страны от этно-арт-театра "Варма" Республики Мордовия, дизайнеров Республики Татарстан и Краснодарского края, чувашских дизайнеров фирмы художественных промыслов "Паха тере" и бренда одежды "Хитре", - подчеркнула собеседница агентства.

О фестивале

Всероссийский фестиваль "Вышитая Россия" пройдет в Чебоксарах с 17 по 21 августа. Он уже объединил более 1 тыс. мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и этнографов страны, около 150 из них приедут в Чебоксары, в том числе вышивальщицы ДНР и ЛНР. На мероприятии 70 регионов страны представят свои вышитые карты. Донецкая Народная Республика, а также Свердловская область подготовили сразу по два полотна. Кроме того, отдельно будут представлены карты Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Фестиваль является продолжением проекта "Вышитая карта России", который был представлен в 2022 году.