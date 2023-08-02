Telegraph: Кевин Спейси хочет вновь возглавить лондонский театр "Олд вик"

По данным газеты, актер рассказал о таких планах коллеге и другу Тревору Нанну, который в настоящее время руководит театром

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Американский актер и режиссер Кевин Спейси намерен вновь возглавить лондонский театр "Олд вик", художественным руководителем которого был с 2004 по 2015 год. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, Спейси рассказал о таких планах коллеге и другу Тревору Нанну, который в настоящее время руководит театром "Олд вик", сказав, что "в глубине души еще с 13 лет хотел руководить театром". Британский режиссер поддержал подобное решение, указав на его "врожденную связь с аудиторией".

Спейси - обладатель двух премий "Оскар" за роли в фильмах "Подозрительные лица" (The Usual Suspects, 1995) и "Красота по-американски" (American Beauty, 1999), звезда популярного американского сериала "Карточный домик" (House of Cards, 2013-2018). В 2017 году он оказался в центре скандала в США после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек, в том числе члены коллектива театра "Олд вик". Из-за скандала актер потерял роль в сериале "Карточный домик" и перестал сниматься в Голливуде.

В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении Рэппа. В июле актер был признан невиновным по делу о сексуальном насилии по всем пунктам выдвинутых против него обвинений.

Тревор Роберт Нанн (родился в 1940 году) - один из ведущих режиссеров и сценаристов современного британского театра и кино, автор текстов мюзикла "Кошки". В 1964 году стал членом Royal Shakespeare Company, а в 1968 году и художественным руководителем этой труппы (до 1986 года). В 1997 году Нанн возглавил Королевский национальный театр в Лондоне.