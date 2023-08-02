На Урале на фестивале выступят театры из Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга

Мероприятие проведут к 300-летию Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Более 20 коллективов из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана и других городов России выступят на фестивале уличных театров "Лица улиц" в Екатеринбурге 12 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального парка культуры и отдыха города.

"Всего участвует в фестивале более 20 коллективов со всей страны, впервые одним из хедлайнеров станет театр с Урала (Курган)", - рассказали в пресс-службе. В частности, примут участие театры "Волшебная шляпа" из Москвы, "СоЛу", "Театральные технологии" и "Карусель" из Санкт-Петербурга, "Мягкий знак" из Севастополя, Курганский театр кукол "Гулливер".

Организаторы уточняют, что "Лица улиц" станет подарком Екатеринбургу и его жителям к 300-летию города. В частности, здесь состоится премьера спектакля Екатеринбургского театра кукол об истории города, в основу которого легли легенды, мифы и истории, а персонажами стали знаменитые личности, повлиявшие на историю Екатеринбурга.

На фестивале коллективы выступят на открытых площадках, где актеры объединятся со зрителями, а сценарии представлений - с местной природой. Всего на фестивале будет пять основных площадок, которые расположатся на территории парка.

Празднование юбилея Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании примут участие не менее 1 млн человек.