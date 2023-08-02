В старинном замке Шотландии обнаружили работу Констебла стоимостью до $2,6 млн

На картине изображен мост через реку, на раме указано имя Констебла и название "Старый мост через Эйвон"

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Картина британского пейзажиста Джона Констебла (1776-1837) была обнаружена в 800-летнем замке Крауфурдленд в графстве Эршир в Шотландии, сообщила газета Daily Mail. Стоимость полотна предварительно оценивается в £1-2 млн (от $1,3 млн до $2,6 млн).

На картине изображен мост через реку, на раме указано имя Констебла и название "Старый мост через Эйвон". Работа была куплена в 1918 году и с тех пор висела в гостевом крыле замка. Его нынешний владелец Саймон Крауфурд относил полотно в аукционный дом для оценки 10 лет назад, но тогда картину посчитали подделкой.

Теперь эксперты полагают, что речь идет о подлинной работе Констебла. После окончательной проверки картина будет выставлена на аукцион. Семья Крауфурдов сообщила, что выручка может спасти их от продажи замка, поскольку его содержание обходится в £100 тыс. ($128 тыс.) в год.

Констебл - британский живописец-романтик. Наибольшую известность ему принесли пейзажи, в том числе с видами графства Саффолк, откуда художник был родом. В течение жизни в Англии ему удалось продать всего 12 картин, а во Франции - в четыре раза больше. Среди наиболее известных работ Констебла - "Телега для сена", "Собор в Солсбери с реки", "Дедхемская долина". Картина "Шлюз" стала одной из самых дорогих британских работ, проданных с аукциона, - в июле 2012 года она ушла с молотка за £22,4 млн ($28,6 млн).