На Алтае перенесли на 2024 год съемки сериала в жанре драмеди

Картину планируют сделать 16-серийной

БАРНАУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Съемки 16-серийного сериала "Выгорание" в жанре драмеди в Алтайском крае перенесли с лета 2023-го на 2024 год, сообщил ТАСС заместитель министра культуры региона Алексей Бочаров.

"Съемки данного проекта перенесены на 2024 год. В настоящее время ведется работа над другими проектами, большая часть из которых также будет запущена в 2024 году. Из проектов 2023 года отметим производство веб-сериала "Чуйский тракт". На сегодняшний день проведен питчинг сценариев, определены 10 победителей, чьи истории лягут в основу первых 10 серий. Съемки стартуют в сентябре 2023 года", - сообщил он.

Ранее Бочаров сообщал, что "Выгорание" будет состоять из двух сезонов, включающих в себя 16 серий. Съемки планировали начать не позже июня 2023 года. По сюжету московский турист приезжает на Алтай отдохнуть, поскольку он "выгорел" в своем жестком графике.

По словам замминистра, на Алтае с главным героем происходит несчастный случай, а позже появляется его двойник - представитель социального андеграунда (эпатажный способ самовыражения), который попадает в непривычную для себя ситуацию.

Ранее министр культуры региона Елена Безрукова сообщала, что съемки веб-сериала о Чуйском тракте планируют провести также в Алтайском крае. Первые серии хотят показать в 2024 году, немного раньше старта Шукшинского фестиваля.

Ранее власти региона создали кинокомиссию, которая позволит оказывать поддержку и сопровождение при проведении съемок фильмов на его территории. Также в крае разработали проект стратегии кинематографии на 10 лет - с 2024 по 2034 год. Документ предусматривает создание инфраструктуры для киносъемок и подготовку кадров, а также развитие киносети с использованием опыта Якутии.