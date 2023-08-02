Фестиваль реконструкции об обороне Пскова в XVI веке проведут у Покровской башни

Мероприятие состоится 26 августа

ПСКОВ, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника при поддержке Российского военно-исторического общества проведут в историческом центре Пскова фестиваль реконструкции "Воевода Шуйский". Он посвящен обороне города от войск польского короля Стефана Батория, сообщила в среду ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

События фестиваля развернутся у Покровской башни XV века, которая является одной из крупнейших в Европе, еще одна площадка разместится у храма Покрова и Рождества от Пролома, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Покровская башня представляет для Пскова особую историческую ценность и является важным памятником военной истории, связанным со знаменитой осадой Пскова войсками Стефана Батория в 1581 году во время Ливонской войны. Тогда башня приняла на себя главные удары штурма, длительные осадные обстрелы врага, став символом духовной и военной победы русского воинства.

"В Пскове пройдет уникальный исторический фестиваль, посвященный обороне города от войск Стефана Батория в 1851 году. Внутри Покровского угла, за храмом Покрова и Рождества от Пролома, будет организован настоящий исторический лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомят гостей праздника с бытом полевого лагеря, расскажут о тонкостях и особенностях жизни наших предков в XVI веке", - сказала собеседница агентства, уточнив, что фестиваль пройдет 26 августа.

Собеседница отметила важную роль, которую играет содействие регионального отделения РВИО. "А мы постараемся вдохнуть в исторический праздник жизнь, сделав его ярким городским событием", - отметила Мельникова.

Она также рассказала, что вся территория у храма будет разделена на две зоны: историческую и интерактивную. Здесь можно будет поиграть в средневековые игры, обучиться ратному делу, поучаствовать в исторических мастер-классах.

"Посетители исторического праздника смогут познакомиться с бытом, одеждой, занятиями европейских воинов и сравнить их с русским вооружением и бытом. В рамках сотрудничества с РВИО ожидается приезд доктора исторических наук Андрея Михайлова с лекцией об артиллерии, которая была задействована в осаде Пскова и в целом обороноспособности страны того периода", - отметила собеседница агентства.

О Покровской башне

Покровская башня возведена в конце XV века и уникальна тем, что ее первый ярус вырублен прямо в скале, на которой стоит все сооружение. Наружная длина башни в окружности достигает 90 м, внутри сооружения может проехать всадник на лошади. Объект является памятником истории и культуры федерального значения.