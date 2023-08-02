Эрмитаж приобрел картину "Портрет дамы с веером" неизвестного художника XVIII века

Представители музея не уточнили источник приобретения портрета и его стоимость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж приобрел в свою коллекцию русской живописи картину неизвестного художника второй половины XVIII "Портрет дамы с веером". Об этом сообщается на официальном сайте музея.

"Эрмитажное собрание русской живописи пополнил парадный портрет неизвестной дамы в богато декорированном кружевом и вышивкой платье. Это пример распространенных в России XVIII столетия "усадебных" портретов. Подобные изображения создавались для семейных галерей в городских домах и усадьбах. Их писали живописцы-любители, крепостные и мастера, обучавшиеся у местных художников. Несмотря на отсутствие академической выучки у авторов, эти работы отличаются самобытностью, яркостью цветового решения, вниманием к узорочью тканей и тщательностью в передаче деталей", - говорится в сообщении.

Представители музея не уточнили источник приобретения картины и ее стоимость. При этом отмечается, что "Портрет дамы с веером" представляет высокую историко-культурную и музейную ценность. Его приобретение актуально для собрания русской живописи Государственного Эрмитажа, основу которого составляют портреты, происходящие из дворянских коллекций. Тем более, парадные женские изображения этого периода, по словам представителей Эрмитажа, "в музее представлены слабо".

По оценке искусствоведов, картина, приобретенная Эрмитажем, исполнена в 1760-1770-х годах, вероятнее всего, непрофессиональным художником. "Лицо написано хорошо, но изображение рук выдает живописца, не прошедшего академическую школу обучения", - поясняется в сообщении.

Картину планируется показывать на выставках русского искусства и культуры XVIII столетия, а также включать в комплексные проекты, посвященные костюмам и аксессуарам.