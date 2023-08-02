Даниил Воробьев сыграл сразу восемь ролей в фильме "Осьминог"

В фильме режиссера Алексея Степанова также снялись Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский актер Даниил Воробьев, известный по фильмам "Гром: трудное детство" и "Дыхание", сыграл сразу восемь разных ролей в психологическом триллере "Осьминог" режиссера Алексея Степанова. В фильме также снялись Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова, сообщили в пресс-службе фильма.

"Осьминог" вошел в основной конкурс XXXI фестиваля российского кино "Выборг", который пройдет с 4 по 11 августа. Кроме того, на XXI Международном фестивале дебютов "Дух огня" проект победил в программе Work in progress и получил приз как "Перспективный зрительский фильм".

В центре фильма один из лучших семейных психологов страны, который решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своем доме четырех женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией.

"Даниил Воробьев сыграл в фильме не только главного героя, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают. Как признается Даниил, все в его персонаже отождествляет его самого. Он также рассказал, что изначальным референсом к главному герою был Андрей Курпатов", - рассказали в пресс-службе.

"Осьминог" - полнометражный дебют Степанова, короткометражный проект которого участвовал в программе Московского международного кинофестиваля "Перспективы".

По мнению режиссера, психолог - это новый герой нашего времени. Для своего фильма Степанов выбрал методику работы с актерами в режиме сотворчества, разрешая им дополнять своих персонажей, менять их диалоги. Так, Воробьев изменил более половины диалогов, а Сабина Ахмедова дописала ключевой монолог своей героине и придумала часть ее образа.

"В обществе появилась установка на то, что психологические проблемы надо решать со специалистом. Именно этот человек стал авторитетом, за которым как минимум хочется наблюдать. Но в нашем фильме герой абсолютно запутался в собственных психологических установках. При столкновении с реальностью все его теоретические конструкции отходят на второй план, уступая место правде", - цитирует режиссера пресс-служба проекта.