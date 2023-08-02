На фестивале "Собираем друзей" выступят музыканты из Сирии, Боливии, Китая и других стран

Художественный руководитель фестиваля Маргарита Каратыгина сообщила, что мероприятие уместится всего в 12 концертов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Музыканты из России, Турции, Боливии, Китая, Ирана и Сирии примут участие в XVII международном фестивале Московской консерватории "Собираем друзей", который в этом году проходит с 23 июня по 25 августа. Об этом сообщил и.о. ректора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (МГК) Александр Соколов на пресс-конференции в ТАСС.

"[Будет представлена] программа Турции, Боливии, Китайской Народной Республики, Сирии, - сказал он. - Мы всегда ждем и новых лиц". Так, музыканты из Боливии примут участие в смотре впервые.

Художественный руководитель фестиваля Маргарита Каратыгина сообщила, что "на этот раз фестиваль умещается всего в 12 концертов", а также напомнила, что в июне на фестивале свою программу представили музыканты из Монгольской государственной консерватории, а в июле - гости из Анадыря (Чукотка).

Так, 5 августа для публики выступят турецкие музыканты, они исполнят фортепианные квинтеты композиторов Николая Метнера и Улви Джемаля Эркина. 7 числа - ко Дню независимости Боливии - прозвучат сочинения боливийского музыкального деятеля Эдуардо Кабы, программу исполнит латиноамериканский тенор Диего Сармьенто. Также в августе состоится показ музыкального спектакля Марии Третьяковой "Ананасы в шампанском / Дневник его души", фортепианные концерты, будут представлены музыкальные проекты Ирана и Сирии и концерт учащихся Международной школы МГК.

Участник фестиваля - боливийский певец Карлос-Диего Сармьенто-Флорес рассказал, что тронут участием в фестивале, назвав это честью. "В Боливии у нас практически нет доступа к изучению музыки на высоком уровне, - отметил он. - В России я исполню музыку нашего выдающегося композитора Эдуардо Кабы".

Идея фестиваля "Собираем друзей" родилась в 2007 году. Московская консерватория открывает Рахманиновский зал для творческого общения музыкантов и слушателей уже в 17-й раз. Каждый год программа фестиваля, включающая, помимо концертов, лекции, творческие встречи, кинопросмотры и другие мероприятия, насчитывала от 15 до 28 событий.