Посол Боливии сообщила, что в стране ждут делегацию российских музыкантов

Мария Луиса Рамос Урсагасте отметила, что их решение играть боливийскую музыку является огромным уважением для страны

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Боливия с нетерпением ждет у себя делегацию российских музыкантов. Об этом заявила посол Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте на пресс-конференции в ТАСС, посвященной основной программе XVII Международного музыкального фестиваля "Собираем друзей".

"Этот фестиваль занимается народной дипломатией. Конечно, мы уже ждем делегацию России в Боливию, - сказала она. - Люди знают, что российские пианисты будут играть боливийскую музыку, и для нас это просто прекрасно, и мне сказали, что их уже очень ждут в Боливии. Надеюсь, мы сможем договориться, чтобы они смогли приехать. То, что они решили играть боливийскую музыку, это огромный знак уважения для нас".

Международный музыкальный фестиваль "Собираем друзей" проходит в Москве с 23 июня по 25 августа.