Фильм "1993" по роману Сергея Шаргунова выйдет в кино 21 сентября

Режиссером и автором сценария выступил Александр Велединский

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьера фильма "1993" - экранизации одноименного романа российского писателя Сергея Шаргунова - состоится 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании "Атмосфера кино", которая представила в среду трейлер и постер фильма.

"Историческая драма производства кинокомпании Gate при поддержке Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино - прим. ТАСС) выйдет в кинотеатрах 21 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

Картина расскажет историю одной семьи в 1993 году, расколотой надвое: супруги оказываются по разные стороны баррикад в центре Москвы. Режиссером и автором сценария выступил Александр Велединский, который ранее снял фильм "Географ глобус пропил" по роману Алексея Иванова. Роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок и другие.

"Это история поколения моих родителей. Многие теряли работу, пытались найти ее, где угодно. Мой герой, который работал в научно-исследовательском институте, теперь ходит под землей и варит трубы. Это абсолютно история моего отца, который работал в подобном космическом НИИ, а в итоге вынужден был в 90-е годы пойти работать трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги, - цитирует пресс-служба Цыганова. - Сама картина важная, как любая рефлексия про происходящее с нами, про происходящее с нашей страной. Потому что в этом прошлом, наверное, мы видим себя сегодняшних. И в наших родителях, и в их переживаниях мы находим свои переживания, пытаемся найти ответы на вопросы, которые нас сегодня волнуют".