Объявлен короткий список Национальной премии в области детской и подростковой литературы

Победители станут известны 30 августа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 30 номинантов вошли в короткий список Национальной премии в области детской и подростковой литературы в семи номинациях. Победители станут известны в день открытия первой Московской международной детской книжной ярмарки - 30 августа, сообщили в пресс-службе Российской государственной детской библиотеки (РГДБ).

Премия включает семь номинаций, среди которых "Лучшее прозаическое произведение для детей", "Лучшее прозаическое произведение для подростков", "Лучшее поэтическое произведение для детей", "Лучшее поэтическое произведение для подростков", "Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков" (для художников-иллюстраторов), "Лучший издательский проект для детей и подростков" (для издательств) и "За вклад в развитие детской литературы". Так, в номинации "За вклад в развитие детской литературы" представлены детские писатели Юрий Нечипоренко, Евгений Рудашевский, Юлия Симбирская, Кристина Стрельникова и Андрей Усачев.

В категории "Лучшее прозаическое произведение для детей" в короткий список вошли "Грузовик, а где прицеп?" Анастасии Орловой, "Первая четверть" Нины Павловой, "Между Северной и Южной" Ольги Серовой, "Мадам Пэн и ее крыс" Кристины Стрельниковой и "Когда срастаются деревья" Екатерины Шереметьевой. Среди финалистов в номинации "Лучшее прозаическое произведение для подростков" - "В Петропавловске-Камчатском полночь" Светланы Волковой, "Платформа 0" Ирины Даниловой, "Гиблые воды Заручья" Лады Кутузовой, "Гула Камакри. Легенда о проклятом таборе" Юлии Линде и сборник "Пелена. Собачелла" Натальи Шицкой.

"Особо отмечу, что учредители премии приурочили проведение торжественной церемонии объявления имен лауреатов первого сезона Национальной премии ко дню открытия первой Московской международной детской книжной ярмарки - 30 августа 2023 года", - цитирует пресс-служба директора РГДБ Марию Веденяпину. Организаторы получили 260 заявок, в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Мурманска, Краснодара, Владивостока, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Махачкалы, Владикавказа, Новокузнецка.

Национальная премия учреждена Минкультуры России и Минцифры России в апреле 2023 года с целью поощрения писателей, иллюстраторов и издателей современной отечественной литературы для детей и подростков, привлечения к ней читательского и общественного внимания. На соискание премии в номинации "За вклад в развитие детской литературы" выдвигаются писатели и художники-иллюстраторы. В нечетном году номинация присуждается писателю, в четном - художнику-иллюстратору. Победили в шести номинациях получат денежный приз в размере 1,5 млн рублей. Обладатель награды в номинации "За вклад в развитие детской литературы" получит 2 млн рублей.