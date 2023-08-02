В Московском государственном институте культуры появится кафедра мюзикла

По словам главы Минкультуры Ольги Любимовой, кафедру планируют открыть в следующем учебном году в рамках специальности "Актерское искусство"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кафедра мюзикла начнет работать в Московском государственном институте культуры (МГИК) со следующего учебного года. Глава Минкультуры России Ольга Любимова обсудила планы по ее созданию с народной артисткой РФ Ларисой Долиной.

"Создание кафедры мюзикла в МГИК обсудили вместе с Ларисой Долиной. Народная артистка России работает заведующей кафедрой эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры с 2016 года. Интерес к направлению "Мюзикл" большой, по словам Ларисы Долиной. Новая кафедра будет выпускать универсальных артистов, которые смогут играть как в мюзиклах, так и в опереттах", - написала Любимова в своем Telegram-канале.

По словам Любимовой, кафедру планируют открыть в следующем учебном году в рамках специальности "Актерское искусство".

"Открытие новых направлений в творческих вузах очень важно. Особенно когда такие выдающиеся артисты набирают свои курсы. Это привлекает дополнительное внимание к учебному заведению, а у студентов появляется отличная возможность перенять уникальный опыт", - считает министр.