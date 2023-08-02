Театр на Таганке представил премьеру спектакля "Причал" по мотивам сценария Шпаликова

Премьерный показ пройдет также 3 августа на Сцене на Факельном

Пресс-показа спектакля "Причал" в Театре на Таганке © Оксана Арефьева/ ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьера спектакля "Причал" в постановке Сергея Тонышева по мотивам сценария Геннадия Шпаликова состоялась в Театре на Таганке, передает корреспондент ТАСС.

"Хочется, чтобы человек не забывал все-таки сегодня, что счастливым можно и должно быть. Это очень важно. Распространять радость, счастье. Простыми словами сейчас говорю. Они простые, но внутри содержат какую-то сложную материю, которую хочется, как вирус, распространять. <…> Спектакль, наверное, про такую историю", - сказал журналистам перед показом режиссер.

Постановка создана на основе эскиза режиссерской лаборатории проекта "Ликбез". Тонышев отметил, что темой лаборатории была советская драматургия. "Я предложил взять не драматургию, а взять сценарий", - сказал режиссер. По его словам, Шпаликова как автора сейчас мало знают, а это прекраснейший сценарист с очень трагичной судьбой.

Постановка наполнена стихами Шпаликова, юмором, романтикой "оттепели". Это история про добрых, верящих в лучшее молодых людей, создателям спектакля хотелось дать надежду, что такие люди есть, были или будут, говорит Тонышев. Согласно сюжету, на причал Парка Горького прибывает баржа, с которой сходят двое возлюбленных: юная Катя, которая никогда не была в Москве и открывает для себя столицу, и 30-летний шкипер, у которого в этом городе есть сын.

В спектакле заняты Анастасия Лазукина, Андрей Попов, Баин Бовальдинов, Денис Ермошкин, Сергей Кирпиченок, Виктория Шашкова, Андрей Сычев, Андрей Беляев, Роман Серков. Андрей Беляев, который играет шкипера, рассказал ТАСС, что с удовольствием погрузился в атмосферу 1960-х и эту светлую историю. "Для меня праздник, отдушина - этот спектакль. И компания хорошая. Мой герой бежит от себя к себе и, что называется, успевает в последний вагон. История изначально берет за душу", - сказал он.

Анастасия Лазукина, которая предстает в образе Кати, уверена, что ее героиней движет любовь в широком понимании. "Мне очень нравится, что это наивно и просто, в том смысле, что это чисто, откровенно, как-то искренне. Мне это очень близко. Катя открыта. Она большими глазами смотрит на все. Ею движет любовь, которая действительно, мне кажется, спасет мир. Она любит шкипера, но при этом дарит любовь каждому, кто встречается на ее пути. И каждый, мне кажется, запомнил ее", - поделилась актриса. Премьерный показ пройдет также 3 августа на Сцене на Факельном.