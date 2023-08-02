В Москве с 25 августа по 10 сентября пройдет выставка театральных художников

Посетители увидят эскизы, макеты, костюмы, куклы, инсталляции, видеосюжеты

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Работы более 70 московских театральных художников будут представлены на выставке "Итоги сезона №69" с 25 августа по 10 сентября в Москве, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей (СТД) РФ.

"Сценографы и художники-дизайнеры экспозиции Анастасия Глебова и Владимир Мартиросов придумали оригинальную драматургическую интригу выставки. Московские театральные художники колесят по всей России. <…> Перемещения по стране этих пассажиров столь часты, что наш художник-вояжер порою может ощутить "паузу времени" между самолетами и поездами лишь в "Зале ожидания" - такова основная художественная идея экспозиции", - говорится в сообщении.

Экспозиция разместится в выставочном зале Московского союза художников. Посетители увидят эскизы, макеты, костюмы, куклы, инсталляции, видеосюжеты. "Затемненный зал с мониторами создаст иллюзию театрального закулисья", - анонсируют в пресс-службе. Выставка представляет итоги двух театральных сезонов: 2020-2021 годов и 2022-2023 годов.

Среди экспонатов - работы Владимира Арефьева, Марии Даниловой, Ларисы Ломакиной, Анастасии Нефедовой, Максима Обрезкова, Николая Симонова и других художников. "Особое место отведено работам ушедших в эти годы выдающихся сценографов: Сергея Алимова, Сергея Бархина, Станислава Бенедиктова, Екатерины Кузнецовой, Татьяны Сельвинской, Елены Степановой, Ильи Эпельбаума. Их театральные произведения по-прежнему почитаемы в кругу цехового братства", - отметили организаторы.

Выставку СТД проведет при поддержке Минкультуры РФ. История выставки берет начало в 1965 году, когда ее начали проводить при кабинете театрально-декорационного искусства Всероссийского театрального общества (ныне СТД РФ).