Церемония вручения премии ТЭФИ пройдет 7 и 8 декабря

Открылся прием работ на национальную телевизионную премию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вручение ТЭФИ в 2023 году пройдет в два этапа, 7 и 8 декабря, открыт прием работ на национальную телевизионную премию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Академия российского телевидения".

"Академия Российского телевидения имеет честь объявить о начале приема работ на национальную премию в области телевизионного искусства ТЭФИ-2023", - говорится в сообщении. Прием заявок продлится до 29 сентября 2023 года. Как пояснили в пресс-службе, в этом году прием работ осуществляется по направлениям "Информационное и общественно-политическое вещание" и "Развлекательное вещание, сериалы".

Торжественные церемонии награждения лауреатов состоятся 7 и 8 декабря 2023 года.