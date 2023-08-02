В Астрахани в фестивале "Каспийские сезоны" примет участие народная артистка РФ Захарова

Мероприятие пройдет с 18 августа по 6 сентября

АСТРАХАНЬ, 2 августа. /ТАСС/. Прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова примет участие в Международном фестивале классического искусства "Каспийские сезоны", который пройдет с 18 августа по 6 сентября в Астрахани благодаря нацпроекту "Культура". Об этом журналистам сообщили в Министерстве культуры Астраханской области.

"6 сентября на большой сцене Астраханского театра оперы и балета выступят лучшие артисты балета Большого театра России и одна из самых знаменитых и востребованных балерин мира Светлана Захарова. Она исполнит балет Revelation хореографа Мотоко Хираяма на музыку Джона Уильямса, а также миниатюру "Умирающий лебедь" на музыку Сен-Санса под аккомпанемент оркестра", - сообщили в министерстве.

Фестиваль откроется концертом на Соборной площади Астраханского кремля с участием симфонического оркестра Прикаспийских государств под управлением главного дирижера и художественного руководителя фестиваля "Каспийские сезоны" Михаила Голикова. В составе оркестра будут играть более 60 музыкантов из России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Вместе с оркестром выступят именитые оперные солисты, концерт будет сопровождать мультимедийное шоу.

Народный артист России Денис Мацуев даст 29 августа в Театре оперы и балета концерт "Денис Мацуев представляет: диалог поколений". На одной сцене выступят как признанные мэтры, так и юные победители престижных международных конкурсов. 2 и 3 сентября на Соборной площади кремля Астраханский театр оперы и балета представит премьеру оперы "Иван Сусанин" Михаила Глинки.

Фестиваль пройдет в Астрахани третий раз. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, проведение международного фестиваля классического искусства очень важно не только для региона, но и для страны в целом. Он призван укрепить и расширить гуманитарные связи стран Каспийского региона. "Каспийские сезоны" - яркий и неповторимый проект, являющийся примером дружбы и сотрудничества стран Прикаспия", - цитирует Бабушкина пресс-служба министерства.